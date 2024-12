New entry nella grande famiglia di Reusch, uno dei marchi più famosi di guantoni da calcio, che accoglie il portiere nerazzurro in prestito al Venezia, Filip Stankovic. "Giovane, affamato e inarrestabile - scrive Reusch su Instagram, dove celebra il nuovo arrivato, figlio d'arte -. Stankovic fa ufficialmente parte della famiglia Reusch! Per un futuro brillante in Serie A".

Reusch ritrova dunque un interista dopo Samir Handanovic e Julio Cesar che insieme a Dida ha portato nella 'bacheca' del palmares dell'azienda tedesca tre Champions League dal 2002.