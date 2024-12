Torna alla vittoria europea la Roma di Claudio Ranieri che batte per 3-0 il Braga e accorcia le distanze con la casellina numero 8 della classifica che equivarrebbe alla qualificazione diretta agli ottavi di finale di Europa League. A sottoscrivere la vittoria sono Pellegrini, Abdulhamid ed Hermoso che chiude al 91esimo scrive il punto del match. Serataccia per i portoghesi che oltre alle tre reti subite sono costretti a giocare buona parte del secondo tempo in inferiorità numerica per rosso diretto a Matheus. Posizione in classifica preoccupante per la squadra di Carvalhal.

Vittoria larghissima invece per la Fiorentina in Conference League contro il LASK: la squadra di Palladino di impone per 7-0 sugli austriaci e continua a guardare dall’alto verso il basso le rivali. Due soli infatti i punti di distanza con il Chelsea, capolista. A firmare l’arcobaleno di gol della squadra toscana sono Sottil, autore di una doppietta, Ikone, Richardson, Mandragora, Stojkovic in autogol e Gudmundsson. Di seguito tutti i risultati di Europa e Conference League.

Tutti i risultati di Europa League:

Hoffenheim - FCSB 0-0

Ludogorets - AZ Alkmaar 2-2

Malmoe - Galatasaray 2-2

Olympiacos - Twente 0-0

PAOK - Ferencvaros 5-0

Plzen - Manchester United 1-2

Roma - Braga 3-0

Royale Union SG - Nizza 2-1

Tutti i risultati di Conference League:

Vikingur Reykjavik - Djurgarden 1-2

FC Astana - Chelsea 1-3

Basaksehir - Heidenheim 3-1

Din. Minsk - Larne 2-0

Copenhagen - Hearts 2-0

Fiorentina - LASK 7-0

HJK - Molde 2-2

Legia - Lugano 1-2

Noah - APOEL 1-3

O. Ljubljana - Cercle Bruges 1-4

Petrocub - Betis 0-1