Non c'è pace per André Onana dopo il suo addio all'Inter. L'ex portiere nerazzurro, uno dei protagonisti della stagione della cavalcata verso Istanbul, dopo la complicatissima stagione alle spalle, prima allo United, sembrava essere rinsavito e aver ritrovato le doti balistiche che avevano attirato fortemente gli inglesi al punto da acquistarlo a 52,5 milioni più bonus dai vice-campioni d'Europa che se ne privarono con parecchio dispiacere. Eppure, sotto il plumbeo cielo di Manchester, il camerunese non è mai stato quello visto a Milano e dopo un inizio stagionale che lasciava presagire bene, non le 'papere' dell'ex Ajax continuano a riproporsi: solo ultima quella fatta con il Viktoria Plzen nel match di questo pomeriggio di Europa League, partita durante la quale il classe '96 pasticciato un'azione che si è tradotta nel gol del momentaneo vantaggio della squadra ceca. Fortunatamente per lui, i compagni hanno risposto segnando due reti e lo sciagurato passaggio di Onana non si è rivelato letale per lo United.