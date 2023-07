Blitz di un'ora per Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, nella sede dell'Inter. Il tempo di sistemare gli ultimi dettagli e dare l'ufficialità di Davide Frattesi all'Inter ai microfoni dei cronisti presenti fuori dagli uffici di Viale della Liberazione: "Possiamo dire che è fatta? Sì, è fatta, ha firmato poco fa. Siamo assolutamente contenti, sicuramente non è stata facile perché c'erano tanti club interessanti. Ma con l'Inter si è conclusa nel modo migliore per noi ma anche per il giocatore che aveva la sua preferenza per i nerazzurri. Samuele Mulattieri era una trattativa già in corso, è un giovane in cui crediamo. Pensiamo sia un ottimo acquisto per il Sassuolo e per la nostra politica. Un rinforzo al posto di Frattesi? Di sicuro dobbiamo muoverci a centrocampo per rimpiazzarlo".

Che acquisto fa l'Inter con Frattesi? Come va valorizzato?

"E' un giovane italiano, con caratteristiche diverse da altri giocatori. L'Inter ha fatto un ottimo acquisto e sono convinto che l'Inter saprà valorizzarlo nel modo migliore perché è un grandissimo talento".

