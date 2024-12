Allenamento odierno ad Appiano Gentile in vista della sfida contro la. Terapie per Raffaele Di Gennaro e Benjamin Pavard, con Francesco Acerbi ha svolto un lavoro personalizzato. Tutti gli altri, come appreso da FcInterNews, si sono regolarmente allenati in gruppo, ma anche con lavori specifici.

Chi ha giocato contro il Bayer Leverkusen ha iniziato l’allenamento con i compagni di squadra, per poi concentrarsi su scarichi personalizzati (questo perché ieri la squadra, ad eccezione di chi non aveva fatto della spedizione tedesca, ha goduto di un giorno di riposo e quindi dovevano essere smaltiti i carichi della gara di Champions). Secondo allenamento da sfebbrato per Denzel Dumfries. Sia l’olandese che Tajon Buchanan stanno bene.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!