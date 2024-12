Domani, in Empoli-Torino, Sebastiano Esposito avrà la possibilità di timbrare per la terza partita consecutiva dopo essere andato a segno con la Fiorentina in Coppa Italia e in campionato sul campo del Verona, dove è arrivata la sua prima doppietta in Serie A. Come annunciato da Roberto D'Aversa, tecnico dei toscani, infatti, il classe 2002 giocherà titolare nel solito attacco a due punte: "Lui e Colombo hanno caratteristiche per poter giocare in diverse posizioni del campo, molto probabilmente partiranno loro due dall'inizio domani. Al 90% dovrebbero partire loro, ma lo deciderò prima della partita", le sue parole in conferenza.