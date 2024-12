Ospite di Calciomercato.it, Massimo Paganin ha inquadrato così il primo ko dell'Inter nell'edizione 2024-25 della Champions League, arrivato al fotofinish sul campo del Leverkusen: "Ci si aspettava qualcosa in più dall'Inter, ma è vero che nell'arco della stagione ci sono delle partite nelle quali cerchi di gestire piuttosto che vincere a tutti i costi - le parole dell'ex difensore nerazzurro -. Ciò non toglie che l'Inter avrebbe potuto giocare più aggressiva, poi ci sta perdere con il Bayer che è una squadra che fa un ottimo calcio. Il percorso in Champions rimane ottimo, sta facendo ciò che doveva fare, anche alla luce degli infortuni che ha avuto".

Paganin, in seguito, ha commentato così il rendimento di Yann Bisseck nel suo secondo anno a Milano: "Sta migliorando molto, ma è ancora indietro rispetto ai compagni di reparto per quanto riguarda le letture. Nelle due fasi, il tedesco non riesce a giocare bene come gli altri, ma ha margini di crescita. In generale, l'Inter si è assicurata un buon profilo".