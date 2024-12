Turnover parziale quello applicato da Marco Baroni per la sfida di questa sera contro l'Ajax, avversario contro il quale l'allenatore della Lazio schiera un undici iniziale che non include alcuni titolarissimi, tra i quali Guendouzi e Zaccagni. Scelte di formazione che l'allenatore dei capitolini ha commentato a Sky Sport prima del fischio d'inizio della gara attualmente in corso: "Noi pensiamo a questa sera anche perché è una partita di altissimo livello e quando ci sono queste partite non puoi guardare nient’altro e affrontare questa gara con spirito e la gioia della bellezza, come ho detto ai ragazzi si lavora per partite come queste e non può mancare la prestazione".

Sulla scelta di Dele-Bashiru:

"Questo ruolo da mediano gli dà anche un po' di ordine, ha tanta forza e qualità. Per me se parte anche qualche metro più indietro può diventare devastante, ci stiamo lavorando. Lo abbiamo preparato a stare dentro la partita, a Napoli ha fatto molto bene e oggi gli ho voluto dare una chance perché sono queste partite che fanno crescere i ragazzi. Noslin mi sono assunto io la responsabilità, gli ho fatto fare tutti i ruoli. Davanti è quello che gli piace fare perché non dà riferimenti, però ora in questo momento sta crescendo e siamo contenti. È tutta la squadra che si deve adoperare e queste parti che sono per noi fondamentali è importante non perdere identità, la prestazione deve essere a livello massimale".

