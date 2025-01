Più volte citato come possibile idea per il centrocampo dell'Inter, Bryan Cristante entra nel mirino della Fiorentina. Il giocatore della Roma è stato sondato dal club viola, che ha iniziato a chiedere informazioni per poi eventualmente iniziare a muoversi in maniera concreta. Al momento non è stata attivata una vera e propria trattativa, e sono attesi aggiornamenti in merito, riferisce Sky Sport.