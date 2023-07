Non ci sarà l'Inter nel futuro di Alessio Cragno. Dopo le timide voci dei giorni scorsi collegate alla visita dell'agente, era in sede per parlare di altri suoi assistiti, il portiere avrebbe trovato nuova collocazione in Serie A. Stando infatti a Sky Sport, l'estremo difensore lascerà il Monza per trasferirsi al Sassuolo con la formula del prestito con diritto di riscatto.