Continua a tener banco in casa Juventus e non solo la telenovela relativa al futuro di Federico Chiesa. Il giocatore è seguito anche dall’Inter, ma come riportato da Sky Sport al momento sembrano esserci poche possibilità che l’attaccante azzurro possa rimanere in Italia. Resta sempre viva la pista che porta al Barcellona, ci sono stati contatti tra l’entourage del calciatore e il club blaugrana che però deve ancora presentare un’offerta ufficiale alla Vecchia Signora. Va però sottolineata al momento la problematica relativa ai tesseramenti per il club blaugrana: per i paletti del FPF al momento i catalani non possono tesserare altri calciatori.