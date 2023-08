Manca pochissimo al passaggio definitivo di Robin Gosens dall'Inter all'Union Berlino. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Sky.de, l'esterno tedesco, ad un passo per la prima volta dal giocare in un club di Bundesliga, completerà domani l'iter medico per l'idoneità prima di apportare la firma sul contratto che lo legherà al club di Köpenick fino al 2028.