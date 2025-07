Mancano solo le firme per Aleksandar Stankovic al Bruges, secondo quanto asserito da Matteo Moretto in un video sul canale Youtube di Fabrizio Romano. Il centrocampista era il primissimo obiettivo dei belgi che lo hanno seguito per un anno al Lucerna. Operazione chiusa per 9,5 milioni di euro a titolo definitivo, con percentuale sulla rivendita e recompra in favore dell'Inter.

Il trasferimento è slegato dall'operazione Jashari-Milan: il passaggio in Belgio del nerazzurro non darà il via libera ai rossoneri, le posizioni in campo dei due giocatori sono differenti e se Jashari andrà in rossonero il Bruges prenderà un altro calciatore.