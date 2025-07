Hakan Calhanoglu non ha mai chiesto la cessione all'Inter. Lo ha specificato Beppe Marotta e viene sottolineato anche da Matteo Moretto nel video sul canale Youtube di Fabrizio Romano. In compenso, il Fenerbahçe è interessato al centrocampista turco.

Nei prossimi giorni si capirà se il club turco deciderà di avanzare una proposta ufficiale per il giocatore oppure no. Nelle scorse settimane lo stesso interesse era stato mostrato da Galatasaray e Al Hilal.