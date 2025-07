Beppe Marotta, presidente dell'Inter, accoglie così il nuovo partner BYD, ufficlializzato quest'oggi come nuovo Global Automotive Partner del club nerazzurro: "La Partnership unisce due realtà che sono guidate da diversi comuni denominatori: il calcio si è evoluto, le società sono diventate aziende che perseguono la sostenibilità, proprio come BYD. Ci sono dei valori comuni alle due aziende: senso di appartenenza, cultura del lavoro, voglia di vincere e migliorarsi costantemente. BYD è leader nel mondo dell’auto elettrica, noi siamo tra i leader del mondo del calcio e vogliamo continuare ad esserlo, per questo abbiamo cercato un Partner che potesse sviluppare con noi rapporti di sintonia basati sulle nostre affinità. L’unione tra queste due aziende porterà sicuramente a una crescita condivisa di entrambi i brand".