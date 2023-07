Tra i calciatori nel mirino dell'Inter per rinforzare la difesa c'è Rafael Toloi, ma la trattativa non si preannuncia semplice. Come riportato da Sportitalia, l'Atalanta avrebbe offerto al calciatore un rinnovo del contratto in scadenza il prossimo giugno. C'è fiducia nella possibilità di raggiungere un accordo, visto che l'italobrasiliano è molto legato a Bergamo dove vive da ormai otto anni. Se non si trovasse un'intesa a quel punto si prenderebbero in considerazione altre piste.