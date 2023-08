Sembra sempre più vicino all'Olympique Marsiglia l'attaccante nerazzurro Joaquin Correa che andrebbe in Provenza a sostituire Alexis Sanchez, che a sua volta potrebbe tornare all'Inter proprio nel caso in cui si completi il trasferimento dell'argentino in Francia. Ma l'Inter sembra possa in tal senso dormire sogni sereni: secondo quanto fa sapere RMC Sport "c'è già un principio di accordo tra le parti".