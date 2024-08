Albert Gudmundsson è sempre più vicino alla Fiorentina e spinge per il trasferimento: sposando il progetto viola l'islandese andrebbe a guadagnare il doppio d'ingaggio. Lo sostiene Repubblica mentre precisa anche i contorni della presunta offerta del club di Commisso per convincere il Genoa: 18 milioni di euro per il prestito oneroso più 6 milioni per il riscatto obbligatorio. Nelle scorse ore si era parlato di un più ragionato prestito basso con riscatto più alto, ma il quotidiano generalista va controcorrente.