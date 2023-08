Dopo tante voci che si sono rincorse nelle ultime settimane, che hanno visto spesso tirata in ballo anche l'Inter, alla fine Roberto Pereyra pare aver fatto la sua scelta. Dopo qualche giorno di riflessione, l'ex Udinese si è convinto di sposare il progetto della Sampdoria: secondo quanto riporta Il Messaggero Veneto, la fumata bianca potrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana. Colpo pesante per la squadra di Andrea Pirlo, che rinforza la propria candidatura per l'immediato ritorno in Serie A.