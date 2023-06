Nella telenovela Marcelo Brozovic-Barcellona-Al Nassr, c'è già una certezza: il club blaugrana non impiegherà Franck Kessie come potenziale pedina di scambio da offrire ai nerazzurri. Questo perché, secondo il Mundo Deportivo, adesso l'ivoriano non ha alcuna intenzione di tornare in Italia. Dopo una prima stagione di adattamento al Barça, e con un contratto fino a giugno 2026, l'idea dell'ex Milan è quella di continuare coi catalani, prendendo in considerazione una partenza solo in caso di richiesta esplicita del club o del tecnico Xavi Hernandez.

Ma anche in quel caso, l'Italia non sarebbe per lui un'ipotesi, ritenendo il suo ciclo nel nostro Paese concluso dopo nove anni. L'alternativa che considererebbe è la Premier League.