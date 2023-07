Aumenta il numero delle pretendenti per Carlos Augusto. Oltre all'Inter (che attende però l'uscita di Robin Gosens) e la Juventus (che deve invece cedere Luca Pellegrini), La Stampa riporta anche del recente inserimento del Torino: i granata si son messi in fila per l'esterno del Monza, seppur consapevoli delle difficoltà per la concorrenza e per il costo dell'operazione.