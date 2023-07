Martin Satriano ha detto no al prestito alla Dinamo Zagabria. Come abbiamo anticipato negli scorsi giorni, il centravanti dell'Inter voleva fortemente giocare in Ligue 1 e alla fine l'ha spuntata il Brest, tornando dunque dove era già stato dal gennaio a giugno 2022, segnando 4 gol tra campionato e Coppa.

Secondo quanto riferisce Gazzetta.it l'accordo tra i due club è già stato raggiunto e nelle prossime ore saranno sistemati i documenti prima dell'ufficializzazione del prestito.