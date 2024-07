Oggi, alla ripresa degli allenamenti alla Continassa, andrà in scena il primo faccia a faccia tra Thiago Motta e Federico Chiesa, al centro di voci di mercato che l'hanno visto accostato anche all'Inter (ma a costo zero tra un anno) in caso di addio alla Juventus. L'attaccante viene considerato sacrificabile dal nuovo tecnico bianconero e il suo procuratore Ramdani va a caccia di nuove possibili destinazioni.

La Gazzetta dello Sport sostiene che in queste ore l'agente dell'ex Fiorentina sia a Londra: oltre al Tottenham, risulta anche un contatto col Chelsea. Su Chiesa hanno chiesto informazioni anche Bayern Monaco e Manchester United, oltre ad altre italiane come Napoli e Roma.