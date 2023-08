L'infortunio odierno di Jurren Timber complica in effetti la possibile uscita dall'Arsenal di Takehiro Tomiyasu, ma a creare più di un problema era già la valutazione del difensore giapponese. Secondo Sport Witness, infatti, i Gunners chiederebbero circa 30 milioni per privarsi del giocatore in via definitiva, cifra fuori mercato per un giocatore considerato fuori dal progetto. L'Inter da tempo considera l'ex Bologna un potenziale rinforzo per il reparto arretrato, ma non certo a queste cifre.