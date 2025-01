È apparso anche di recente nella possibile lista dei desideri dell'Inter per il futuro, ma nel futuro di Devyne Rensch non sembra esserci Milano. Secondo il quotidiano olandese De Telegraaf, infatti, sarebbe stato raggiunto un accordo di massima tra il giocatore e la Roma per un contratto fino al 2029. La prima offerta di cinque milioni di euro da parte dei giallorossi è stata respinta dall'Ajax, ma il contratto del terzino destro classe 2003 è in scadenza a giugno e, in estate, andrà eventualmente via a parametro zero.