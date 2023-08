Ancora in fase di stallo il futuro di Romelu Lukaku, sempre più in dubbio su quale sarà la maglia che dovrà indossare. Niente di nuovo sul fronte Juventus, ma di fatto neanche con Roma, Milan o qualsiasi altro club al quale è stato accostato dopo la rottura con l'Inter. Secondo il collega statuinetnse Ben Jacobs, di Cbs Sports, il Chelsea farà in modo di incoraggiare il belga ad accettare un'offerta saudita qualora il tanto bramato accordo con la Juventus o con un altro club europeo non verrà raggiunto prima della fine della finestra di mercato. La sessione trasferimenti in Arabia infatti resterà aperta fino al 7 settembre.

Chelsea will encourage Romelu Lukaku to take a Saudi offer if a deal with Juventus or another European club can't be struck before the window shuts. Saudi top-flight window remains open until September 7.🇧🇪 pic.twitter.com/UPDSCoEfVc