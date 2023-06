Dopo il flop dell'ultima Bundesliga persa in volata contro il Bayern Monaco, il Borussia Dortmund si prepara a vivere una frenetica finestra di mercato estiva. Dopo l'addio di Jude Bellingham, passato al Real Madrid, il club giallonero cerca ora una sistemazione per l'esperto esterno belga Thomas Meunier, appena 18 partite nell'ultimo campionato. Per riuscire a trovare un acquirente, il BVB ha fissato il suo prezzo di vendita a soli tre milioni di euro, secondo le ultime indiscrezioni della Bild che svela come a monitorare la situazione ci sarebbero l'Aston Villa e tre club italiani, ovvero Napoli, Inter e Milan.

I Villans sono però in vantaggio in quanto propensi a offrire uno stipendio di poco inferiore agli 8,5 milioni di euro percepiti in Germania.