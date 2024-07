Colpo in entrata per il Foggia di Massimo Brambilla, arrivato da poco alla guida del club dopo l'esperienza sulla panchina della Juventus Next Gen. Come riportato da Mondo Primavera, il club pugliese ha chiuso per l'arrivo dall'Inter di Amadou Sarr, attaccante senegalese classe 2004. Il giocatore arriverà in prestito, assicurando all'Inter che gli assegnerà un ruolo di primo piano in squadra in modo da favorire al sua crescita in chiave futura.