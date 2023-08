Filip Stankovic si appresta a raggiungere la Sampdoria in prestito con diritto di riscatto, praticamente andando ad occupare il posto lasciato libero da Emil Audero, che a breve verrà annunciato come nuovo giocatore dell'Inter. Stando a quanto riferisce Gianlucadimarzio.com, nella giornata di domani, il figlio di Deki sosterrà le visite mediche per conto dei blucerchiati, ultimo step prima di aggregarsi alla squadra di Andrea Pirlo.

