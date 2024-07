"Stefan de Vrij, difensore centrale di Olanda e Inter, è molto vicino a concludere il suo accordo con il club Al-Ittihad". Trova conferme anche in Arabia l'indiscrezione di mercato diffusa in Italia in queste ore. Secondo il giornalista arabo di Aawsat News, l'affare sarebbe già in fase avanzata.

قلب دفاع منتخب هولندا والأنتر ستيفان دي فريج قريب جداً من اتمام اتفاقه مع نادي #الاتحاد pic.twitter.com/sJrC3SlMPk — فارس الفزي (@FaresAlfazi) July 4, 2024