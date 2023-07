Mentre in Italia si parla tanto di lui in chiave Inter, dalla Turchia arriva la notizia: Roberto Pereyra ha firmato con il Besiktas. Secondo Sports Digitale, l'argentino ha firmato già un contratto da 2 anni più opzione per un terzo con il Besiktas e presto sarà a Istanbul per effettuare le visite mediche. Pereyra era svincolato dopo il mancato rinnovo con l'Udinese e faceva gola a diversi club italiani.