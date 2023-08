Accolto Marko Arnautovic, l'Inter non ha ancora chiuso definitivamente il discorso 'attacco'. La dirigenza spera ancora in qualche offerta last minute per Joaquin Correa, la cui uscita libererebbe una casella nel reparto offensivo. In caso di partenza del Tucu, l'idea che serpeggia tra le scrivanie di Viale della Liberazione è quella del ritorno di Alexis Sanchez.

Sul cileno però fa capolino anche il Betis Siviglia, attratto dal costo del cartellino del Niño Maravilla, ovvero zero in quanto svincolato dopo l'addio al'Olympique de Marseille. Secondo il Diario de Sevilla però l'operazione non è così semplice: gli spagnoli dovrebbero prima librarsi di Willian José, nel mirino della Roma di Mourinho, e fronteggiare al contempo la concorrenza dei sudamericani Vasco de Gama,Santos, River Plate, Galatasaray ed eventualmente Inter.