Anatoliy Trubin sarà molto presto un nuovo portiere del Benfica. Sta per terminare la lunga telenovela estiva che ha visto i nerazzurri inseguire a lungo l'estremo difensore classe 2001 dello Shakhtar Donetsk. Secondo quanto riferito dai colleghi ucraini di SportArena.com, i minatori hanno trovato l'accordo con le Aquile per un trasferimento da 10 milioni di euro, più 1 milione di bonus e il 40% agli ucraini del netto su un'eventuale futura rivendita del giocatore. Dall'Ucraina riferiscono come l'Inter abbia mollato la presa non appena il Benfica ha iniziato le negoziazioni con lo Shakhtar, virando sulla pista Sommer.