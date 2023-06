Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, anche da Bergamo confermano il ritorno di fiamma dell'Inter per Merih Demiral, difensore turco in uscita dall'Atalanta dopo mesi passati in naftalina per un rapporto ormai logoro con Gasperini.

"L'ex Juventus è ormai con le valigie in mano. Già nella scorsa sessione la società aveva raggiunto l'accordo con l'Inter, ma il mancato addio di Skriniar ha praticamente bloccato tutto: con l'addio dello slovacco e di D'Ambrosio ci sarà quindi l'affondo decisivo, con l'obiettivo di strappare Demiral all'Atalanta sulla base del prestito secco. Resta da trovare la quadra visto che gli orobici preferiscono il prestito con obbligo di riscatto, formula già utilizzata in passato", rivela tuttoatalanta.com.