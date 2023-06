Juventus, Inter e Fiorentina. Ma anche il Newcastle che spende e spande e club turchi. Tanti i nomi che hanno messo nel mirino l'esterno brasiliano del Monza Carlos Augusto; al momento però la squadra più interessata sembra essere l’Inter, che tuttavia deve prima fare cassa per poi acquistare, trovando magari i fondi dalla cessione di Robin Gosens col quale le trattative con l'Union Berlino proseguono.

Come ricorda il portale MBNews.it, i nerazzurri vorrebbero inserire nella trattativa delle contropartite tecniche: da Stefano Sensi, già a Monza ma in prestito secco nella stagione appena conclusa, fino a Giovanni Fabbian, classe 2003 reduce da una brillante stagione a Reggio Calabria in cadetteria. Al Monza però serve monetizzare al massimo per due motivi: i brianzoli, a salvezza conquistata, devono onorare diversi obblighi di riscatto, da Alessio Cragno a Matteo Pessina, e il Corinthians, ex squadra del terzino, andrà a bussare alla porta del Monza per la corposa percentuale della rivendita prevista nell'accordo di cessione, il 40%.