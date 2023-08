Non solo Pavard. In queste ore il Bayern Monaco è molto attivo sul mercato, sia in entrata che in uscita. Continuano a rincorrersi, ad esempio, voci di un forte interessamento di Tuchel per McTominay, centrocampista scozzese del Manchester United: gli obiettivi per chiudere il mercato sono proprio un difensore per sostituire Pavard e un centrocampista. Intanto è in uscita Vidovic, molto vicino alla Dinamo Zagabria: affare in chiusura sulla base di un prestito di un anno con diritto di riscatto per i croati a 4 milioni di euro e una clausola di riacquisto per i bavaresi del valore di circa 10 milioni.