Benjamin Pavard sempre più vicino all'Inter. Lo ha detto oggi Marotta a Serie A RadioTV (rileggi qui), lo dicono i quotidiani stranieri che parlano di rifiuto al Manchester United per andare ai nerazzurri e alternativa già individuata dal Bayern Monaco per il partente difensore. Pare che ora il club tedesco punti tutto su Lutsharel Geertruida, 23enne olandese in forza al Feyenoord. L'Inter attende solo il via libera tedesco, ha il gradimento del giocatore, e l'individuazione di un sostituto sbloccherebbe l'affare.