"Dalla panchina abbiamo visto che tutti hanno dato il massimo e dopo che abbiamo preso gol c’è stata la reazione. Dopo il gol di Augello ci abbiamo creduto di più. Ci voleva, sono stati tre punti importanti, speriamo ce ne possano essere altri. A partire dalle rimonte con Frosinone e Sassuolo, poi questa. Sono emozioni forti". Le parole post-Atalanta sono di Gabriele Zappa, terzino del Cagliari ed ex nerazzurro che carica i sardi sulle frequenze di Radiolina in vista dell'impegno di domenica sera a San Siro contro l'Inter: "Bisogna lottare, è la partita più difficile del campionato. Ci batteremo dando il 120% perché il 100% non basta", le sue parole.

Il classe '99 parla poi anche del suo ambientamento nell'isola: "Anche io avevo bisogno di vivere di più la Sardegna e i tifosi per capire cosa potevano darci. Dall’anno scorso si respira un clima diverso anche allo stadio, mi è sembrato di avere una spinta in più da dietro. Il mister ha dato tanto".