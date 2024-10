C'è amarezza mista a orgoglio nell'analisi offerta da André Niederhäuser dopo la sconfitta all'ultimo respiro subita in Youth League dallo Young Boys contro l'Inter Primavera: "Dopo il 2-2 abbiamo giocato per la vittoria: siamo stati sfacciati, coraggiosi, ben organizzati e siamo riusciti a trovare insieme il giusto equilibrio tra attacco e difesa - le sue parole ai canali ufficiali del club svizzero -. Il che rende ancora più fastidiosa la sconfitta contro una squadra davvero forte. Alla fine, è stato decisivo un dettaglio. Ma non biasimo la mia squadra, al contrario dico che sono fiero dei miei ragazzi".