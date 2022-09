Intervistato nel dopopartita di Viktoria Plzen-Inter, il portiere della squadra di casa Jindřich Staněk traccia un bilancio di questa sfida, chiusa per lui con due reti sul groppone: "È molto difficile per il portiere prevedere dove attaccanti eccellenti come Edin Dzeko possano piazzare i loro colpi. È stata un'esperienza straordinaria per me, ma ammetto che è stata anche più dura di quanto mi aspettassi".