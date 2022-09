Anche Lukas Hejda, difensore del Viktoria Plzen, si è soffermato ad analizzare il ko contro l'Inter in Champions League. Partendo dalla scelta tattica iniziale del 3-5-2: "Non abbiamo sperimentato pienamente questo sistema, ma è quello con cui giocavano i nostri avversari, quindi abbiamo pensato di provarlo e giocare uno contro uno. Non ha funzionato per noi, quindi abbiamo dovuto riorganizzarci e poi è stato meglio. I primi venti minuti non ha funzionato nulla e praticamente non siamo entrati in partita. Quando abbiamo riordinato le linee è andata un po' meglio, l'Inter si è tirata un po' indietro e ha aspettato le occasioni. Dopo il cartellino rosso, probabilmente era già tutto deciso". Anche Hejda esalta la figura di Edin Dzeko, autore del primo gol: "Ha sempre fatto bene contro di noi e ha dimostrato ancora una volta di essere un eccellente tiratore".