Con il via ai lavori arrivato con oltre mezz'ora di ritardo rispetto al previsto, il Barcellona ha svolto questa mattina l'allenamento di rifinitura in vista del match di Champions League contro l'Inter di domani sera. Assenti Alejandro Balde, che quindi dovrà aspettare prima di rientrare dall'infortunio al bicipite femorale di inizio mese, oltre a Robert Lewandowski e Marc Casadó. Per quel che concerne la possibile formazione che Hansi Flick manderà in campo a Montjuic, salgono le quotazioni di Ronald Araujo, che potrebbe essere schierato in mezzo alla difesa al posto di uno tra Jules Kounde e Pau Cubarsi, con la variante Inigo Martinez a sinistra in luogo di Gerard Martin.

Questo quindi il probabile 11: Szczesny; Koundé, Cubarsí (Araujo), Iñigo Martínez, Gerard Martín; de Jong, Pedri; Fermín López; Yamal, Ferrán Torres, Raphinha. Di seguito le immagini dell'allenamento dei catalani nel video dell'inviato di FcInterNews.it.