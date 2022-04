"Ho un messaggio per i tifosi, a partire dalla famiglia fino ai tifosi e alla città. Le fasce per il lutto sono rimaste in hotel e quindi purtroppo non posso far altro che chiedere scusa. Abbiamo cercato di rimediare ma non siamo riusciti a recuperare al primo tempo. Chiedo scusa ma è una cosa che ci siamo dimenticati e abbiamo voluto chiedere scusa. Era dovere". È l'intervento di Maurizio Setti, presidente del Verona, ai microfoni di DAZN per spiegare la mancanza del lutto al braccio tra i gialloblu per la recente scomparsa di Emiliano Mascetti.