Paolo Sammarco, allenatore dell'Hellas Verona Primavera, presenta per i canali ufficiali del club gialloblu la sfida di domani pomeriggio che li vedrà opposti all'Inter di Cristian Chivu : "Ci aspetta una partita tosta, dura, perché l'Inter sta facendo bene nell'ultimo periodo. Noi, come sempre, ci siamo preparati e i ragazzi sono carichi, li ho visti pronti e determinati, sapendo che dobbiamo tornare a fare punti.

Conosciamo inoltre l'avversario, avendolo già affrontato in Coppa Italia, partita in cui abbiamo dimostrato di essere all'altezza per poi essere beffati soltanto ai tempi supplementari. Domani speriamo di fare una partita altrettanto buona, ma con un risultato diverso".