"Non voglio dare obiettivi", ha esordito Claudio Lotito a Sky Sport, dopo essere stato interpellato a proposito della corsa scudetto, argomento che dribbla a gamba tesa: "Gli obiettivi non si annunciano, si centrano. Non ho mai fatto i proclami ma ho cercato sempre di parlare attraverso i risultati. Dico sempre che bisogna dare risposte alla gente. Abbiamo una delega in bianco e dobbiamo restituire qualcosa al tifoso, che deve essere orgoglioso".

Lazio che lunedì sera ospiterà l'Inter priva del proprio attaccante Valentin Castellanos, squalificato dopo il giallo rimediato a Napoli: "Non parlo di arbitri perché non voglio dare alibi ai miei giocatori. La squalifica? Lasciamo perdere, non si tratta di essere arrabbiato o meno. I fatti sono sotto gli occhi di tutti, fatevi una domanda e datevi una risposta".