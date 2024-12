Nemmeno il tecnico del Bayer Leverkusen Xabi Alonso ha sciolto il dubbio sulla presenza o meno di Patrik Schick. L'attaccante ceco, riferisce Kicker, si è allenato con la squadra nel pomeriggio, ma non ci si può ancora sbilanciare in merito alla disponibilità per la gara di Champions League di domani contro l'Inter. Domani mattina test decisivo per l'ex Samp e Roma: Xabi Alonso conta fortemente su Schick ma sa anche che nella partita di sabato contro l'Augsburg avrà bisogno di lui almeno con la stessa urgenza di domani, quindi si impongono valutazioni importanti in merito.