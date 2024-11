Grande prova di forza quella imbastita ieri sera da Filip Stankovic, portiere di proprietà dell'Inter ma in forza al Venezia che ieri sera ha complicato non poco la vita agli uomini di Simone Inzaghi. Una serata da ricordare per il figlio d'arte, uscito da San Siro con una sconfitta ma da migliore in campo della squadra ospite. "Qua ho vissuto tante emozioni sia da bambino con mio papà, sia da adulto quando mi allenavo con grandi campioni. Oggi è stata una grande emozione" ha ammesso l'estremo difensore a Sportmediaset a fine gara.

Hai già sentito papà?

"No, non ho ancora acceso il telefono. Papà mi dà sempre consigli, mi dice di stare tranquillo. Su queste cose lui non sbaglia e lo ascolto spesso".

