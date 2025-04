Mike Maignan è il giocatore che chiude gli interventi nella sala conferenze di San Siro a margine del derby di Coppa Italia vinto dal Milan a spese dell'Inter: "Non cambia nulla (nella nostra stagione, ndr), ma è un punto positivo perché siamo in finale di Coppa e possiamo vincere un altro trofeo. E' una stagione molto difficile perché non abbiamo raggiunto i nostri obiettivi, questa sera possiamo pensare positivo".

Cosa vi siete detti all'intervallo?

"Il mister cosa vi ha detto? Non posso dirvelo (ride, ndr). Dovevamo continuare a spingere ed essere squadra forte senza palla, provando a segnare il secondo gol perché nei precedenti due derby avevamo subito la rimonta. Non volevamo rivivere questa situazione".

Sei rimasto stupito da Jovic?

"No, sappiamo tutti la forza di Jovic. E' un grande numero nove, è molto forte tra le linee e in area di rigore. Non siamo sorpresi della sua prestazione, siamo contenti per lui perché ha lavorato tanto per aiutare la squadra".

Sarete anche in Supercoppa grazie a questa vittoria, potrete difendere il trofeo.

"Dobbiamo pensare al presente, stasera l'obiettivo era vincere questa partita. Ora siamo in finale, poi penseremo ad altro".

Quali sono le tue emozioni dopo questa serata?

"Sono molto contento, come capitano e giocatore del Milan. Non pensavamo di vincere 3-0, ti dico la verità, Ma eravamo fiduciosi di fare una bella partita. Abbiamo fatto vedere che possiamo reagire".

Questa sera c'è stata la tua griffe.

"Certo, nel calcio cerchi la vittoria di squadra. Ma quando puoi mettere la tua griffe non ti tiri indietro".