Protagonista con un assist nel derby di ieri in Coppa Italia, Alex Jimenez ha parlato in mixed zone al Meazza dopo la partita. "Sembra che contro l’Inter giochiamo in modo diverso rispetto a come affrontiamo le altre partite. Ma è anche normale - afferma ai microfoni di TeleLombardia - Per noi era troppo importante, vincendo la Coppa Italia possiamo entrare in Europa visto che in campionato non stiamo facendo tanto bene".

"Penso - aggiunge - che dopo questa partita dobbiamo andare avanti e vincere tutte quelle che mancano. Contro l'Inter si è visto in campo che abbiamo qualità e che possiamo vincere contro ogni squadra”.