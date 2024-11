Oggi era a San Siro da avversario, ma Filip Stankovic resta cuore nerazzurro. Il portiere del Venezia parla così ai microfoni di Inter TV dopo il ko subito in casa dell’Inter: “È stata una grande soddisfazione tornare a San Siro, sono contento per la mia prestazione personale. La parata più difficile? Quella su Calhanoglu, non l'ho vista partire e ha calciato forte”.

Il portiere poi condiviso le sue emozioni legate al campo: “Tante emozioni qui, sia da bambino con mio padre sia quando sono andato via dopo lo scudetto con Conte. Sapevamo di affrontare una squadra forte, ma ci siamo concentrati e abbiamo dato il 100%. C'è un po' di rammarico”.

Infine, in merito al futuro, ha risposto: “Un saluto o un arrivederci? Non lo so…”, ha concluso.